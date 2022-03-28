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Tokat'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili 5 zanlı gözaltına alındı (Tokat Haberleri)

Tokat'ın Turhal ilçesinde iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 11:09

Tokat'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavga ile ilgili 5 zanlı gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Jandarma ekipleri, olayla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Olayın büyümemesi amacıyla Kızkayası köyünde ikamet eden ve 4 hanede 21 kişiden oluşan Şahin ailesinin ise köyden ayrılması kararı alındı.

Jandarma ekiplerinin köyde güvenlik tedbirleri de sürüyor.

Turhal'da aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Şahin ve Unutmaz aileleri 23 Mart'ta ilçe merkezinde karşılaşmış, çıkan tartışmanın köylerinde devam etmesi ve silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Unutmaz, tabanca ve tüfekle vurulmuştu. Unutmaz, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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