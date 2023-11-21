Tokat'ta bir kişiyi öldürüp kardeşini de yaralayan zanlı yakalandı

Tokat'ta Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin iki farklı noktasında av tüfeğiyle vurdu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Ekiplerce yakalanan zanlı gözaltına alınarak Tokat Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

