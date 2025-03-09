Tokat'ta cip devrildi: 4 kişi yaralandı (Tokat Haberleri)
Tokat'ın Erbaa ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Ş. (19) yönetimindeki 60 BB 285 plakalı cip, Çalkara köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.K, S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erbaa ve Taşova'daki hastanelere kaldırıldı.
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