Tokat'ta devrilen et yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 21.12.2021 - 11:08
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Tokat'ta et yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kahramanmaraş'tan yüklediği etleri Amasya'ya götüren Mehmet Yaman (30) yönetimindeki TIR, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle polis ve jandarma ekipleri yolda önlem aldı. Tırdaki etin ise başka bir araçla Amasya'ya gönderileceği öğrenildi.
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