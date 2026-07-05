Tokat'ta düğün yemeği zehirledi. 26 kişi hastaneye koştu

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 26 kişi, Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu.

İlçeye bağlı Yukarıgüçlü köyünde akşam saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

YASAL UYARI

TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.