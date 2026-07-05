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Tokat'ta düğün yemeği zehirledi. 26 kişi hastaneye koştu

05.07.2026 11:04

Tokat'ta düğün yemeği zehirledi. 26 kişi hastaneye koştu
Sosyal Medya

Temsili bir düğün yemeği

AA
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Tokat'ta 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İlçeye bağlı Yukarıgüçlü köyünde akşam saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

 

Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 26 kişi, Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu.

 

Davetliler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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