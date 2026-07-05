Tokat'ta düğün yemeği zehirledi. 26 kişi hastaneye koştu
05.07.2026 11:04
Temsili bir düğün yemeği
Tokat'ta 26 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
İlçeye bağlı Yukarıgüçlü köyünde akşam saatlerinde yapılan bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen bazı davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 26 kişi, Artova İlçe Hastanesi'ne başvurdu.
Davetliler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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