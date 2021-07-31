Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı (Tokat Haberleri)

Tokat'ta FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı.

Tokat Haberleri DHA 31.07.2021 - 16:48

Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Tokat Haberleri - DHA,

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütü destekledikleri ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonda H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D. ve M.C.B., gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.

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