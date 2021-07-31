Tokat'ta FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Tokat Haberleri DHA 31.07.2021 - 16:48
Tokat Haberleri - DHA,
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütü destekledikleri ve ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonda H.U., M.D., A.C.Y., M.Y.D. ve M.C.B., gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.
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