Tokat'ta kaçak silah operasyonu: 2 kişi yakalandı (Tokat Haberleri)
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaçak silah operasyonu düzenlendi. 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 13 tabanca şarjörü ve 54 tabanca mühimmatı ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
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