Tokat'ta Kangal köpeklerinden korkan ayı ağaca çıktı





İlçede çobanlık yapan 54 yaşındaki Mehmet Açıkel, Kapıağzı mevkisinde koyunlarını otlatırken köpeklerin havlama sesini duydu.



Sesin geldiği bölgeye gittiğinde Kangal köpeklerinden korkan bir ayının ağaca çıktığını gören Açıkel, bu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



Açıkel, bu mevsimde ayıların gündüz bu bölgede görülmesinin ürkütücü olduğunu, durumun bal üreticileri ve meyve yetiştiricileri için tehlike arz ettiğini, önlem alınması gerektiğini ifade etti.



