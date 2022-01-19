Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor

Haberler - Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 09:37
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı, Kent genelinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.
Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel Geçidi'nde, Karayolları ekipleri kar küreme çalışması yaptı.
İlçelerde de belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
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