Tokat'ta kayıp olarak aranan kadının cesedi gölette bulundu

Tokat Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 15:00
Tokat Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde ikamet eden ve dün evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmeyen Aynur Özkan'ın (54) yakınları, emniyete kayıp ihbarında bulundu.
Özkan'ın son olarak ticari bir taksi ile Suluköy Göleti'ne gittiğini öğrenen yakınları, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada Özkan'ın cesedi, göletin kenarında suyun içinde bulundu.
Özkan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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