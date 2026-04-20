Tokat'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
20.04.2026 15:34
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobil ile okul servisinin çarpıştığı kazada 10 öğrenci yaralandı.
Tokat'ta Mesut D. yönetimindeki öğrenci servisi, Erbaa ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Yılmaz Kayalar Bulvarı'nda Sadettin G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 10 öğrenci, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
