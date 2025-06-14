Tokat'ta otomobil devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti (Tokat Haberleri)
Tokat'ta bir otobil devrildi. Kazada otombil sürücüsü hayatını kaybetti.
Tokat'ın Pazar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serpil Elbaş (40) idaresindeki 60 EA 398 plakalı otomobil, Pazar-Zile kara yolu Beşevler köyünde su kanalına devrildi.
Kazada ağır yaralanan Elbaş, ambulansla kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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