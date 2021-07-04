Tokat'ta sağanak etkili oldu

Tokat Haberleri 04.07.2021 - 12:13
Tokat'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde saat 09.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 15 dakika etkili olan yağışta birçok bölgede su birikintileri oluştu.
Göle dönen bazı yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.
Tokat Belediyesi ekipleri su birikintileri sonrası oluşan kum ve taşları temizlemek için çalışma başlattı.
Tokat Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Tokat Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.