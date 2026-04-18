Tokat’ta sağanak yağış yolları göle çevirdi

Biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise iş yerlerinin önünde ve kaldırımlarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Tokat Belediyesi ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başladı.

Aniden bastıran yağmurun ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalar adeta göle döndü.

