Tokat’ta sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Tokat ’ta yoldan çıkarak sulama kanalına düşen otomobildeki Emre Arslan (30) ile Yunus Emre Özüpak (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Doğancıbağları Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 60 YE 368 plakalı otomobil , yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tokat AFAD’dan 1 araç ve 4 kişilik arama kurtarma ve dalgıç ekibi sevk edildi.

Kanalda çalışma yürüten ekipler, otomobilde sıkışan Arslan ile Özüpak’ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Arslan ve Özüpak’ın cenazeleri, incelemelerin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.