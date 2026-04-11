Tokat'ta tır devrildi. 3 yaralı
11.04.2026 11:13
Tokat'ta yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralanırken 6 büyükbaş hayvan ise öldü.
Kaza, gece saatlerinde Yeni Darıderesi köyü mevkisinde yaşandı.
Alınan bilgilere göre İ.Ç. idaresindeki tır Niksar yönüne doğru ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazada tırın römorkunda bulunan 17 büyükbaş hayvandan 6'sının olay yerinde öldü.
