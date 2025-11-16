Tokat'ta TIR ve otomobil çarpıştı

16.11.2025 15:33

Tokat'ta bir otomobil ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı

 

D.Ö. idaresindeki 41 DC 184 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında M.Ç. yönetimindeki 71 AAT 406 plakalı TIR'la çarpıştı.

 

Kazada otomobil sürücüsü ile D.Y. yaralandı.

 

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

