Tokat'ta TIR ve otomobil çarpıştı
16.11.2025 15:33
AA
Tokat'ta bir otomobil ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
D.Ö. idaresindeki 41 DC 184 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında M.Ç. yönetimindeki 71 AAT 406 plakalı TIR'la çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile D.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
