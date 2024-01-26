Tokat'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Tokat-Amasya kara yolu Kuruçay mevkisinde H.A. yönetimindeki 60 ABD 008 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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