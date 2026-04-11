Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama

Reşadiye ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan beş zanlıdan 38 uyuşturucu hap, beş gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve beş cep telefonu ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., S.E. ve S.Ç. tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASAL UYARI

TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.