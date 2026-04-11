Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: Üç tutuklama
11.04.2026 10:41
Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan beş şüpheliden üçü tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan beş şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E., S.E. ve S.Ç. tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Reşadiye ilçesinde dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan beş zanlıdan 38 uyuşturucu hap, beş gram kubar esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve beş cep telefonu ele geçirilmişti.
