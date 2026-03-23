Tokat’ta yağış sonrası heyelan tarlayı kullanılamaz hale getirdi

İlçeye bağlı Arpacı Karaçay köyünde, etkili olan yoğun yağışlar toprak kaymasına neden oldu. Zindan Ağzı mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu yaklaşık 200 metrekarelik tarım arazisi zarar gördü.

Tarla sahibi Necmettin Türklü, son dönemde artan yağışların zemini yumuşattığını belirterek, arazisinin bir bölümünün kaydığını söyledi. Türklü, "Bu sene yağışların fazla olması sebebiyle tarlamızın bir kısmında heyelan oluştu. Yaklaşık 200 metrekarelik alan yer değiştirdi. Tarlamız şu an kullanılamaz durumda. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı" dedi.

Heyelan nedeniyle tarım alanında derin yarıklar oluşurken, toprak kütlesinin aşağı doğru kaydığı gözlendi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun belirlenmesi için bölgede inceleme başlatıldığı öğrenildi.