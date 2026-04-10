Tokat'ta zehir tacirlerine operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine harekete geçti.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda; 50 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 38 sentetik ecza hapı, bir tabanca ile 5 cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler M.E., S.E., S.Ç., T.G. ve M.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.