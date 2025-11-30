Tokat'ta zincirleme kazada dokuz kişi yaralandı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında dokuz kişi yaralandı.

Niksar ilçesine bağlı Musapınarı köyünde iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre biri çocuk toplam dokuz kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.