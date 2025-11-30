Tokat'ta zincirleme kazada dokuz kişi yaralandı
30.11.2025 14:01
İHA
Tokat'ta iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında dokuz kişi yaralandı.
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında dokuz kişi yaralandı.
Niksar ilçesine bağlı Musapınarı köyünde iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İlk belirlemelere göre biri çocuk toplam dokuz kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YASAL UYARI
TOKAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TOKAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.