Yaşlı adamın acı ölümü
21.08.2026 16:38
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ta bir apartmanın ikinci katından düşen 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kent merkezi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan Onur Sitesi C Blok'ta acı bir olay meydana geldi.
Evin balkonunda bulunan 70 yaşındaki Bahattin Özgür henüz bilinmeyen bir nedenle binanın ikinci katından düştü.
Yaşlı adam düşme sırasında bahçede bulunan ağaca başını çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özgür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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