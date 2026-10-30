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Yol verme tartışmasında öğrenci servisine saldırdı

30.10.2026 16:23

Yol verme tartışmasında öğrenci servisine saldırdı
DHA

O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
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Tokat'ta yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin içinde bulunduğu öğrenci servis minibüsüne saldırdı.

Olay, kent merkezinde Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. 

 

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. 

 

Minibüs sürücüsü geri manevra yapıp yol verirken, otomobil sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı. 

 

Paniğe kapılan öğrenciler, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

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