Yol verme tartışmasında öğrenci servisine saldırdı

O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, kent merkezinde Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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