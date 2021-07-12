Yuvadaki bacağı kırık yavru leylek tedaviye alındı

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki Sanayi Camisi'nin kubbesine bu yıl da leylekler yuva yaptı. Leyleklere 30 yıldır ev sahipliği yapan caminin yakınındaki esnaf, yuvadaki yavrunun ayağının üstüne basamadığını fark etti.

Cami imamı Şirin Ali Yılmaz, durumu Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Leylek, veteriner kontrolünde cami kubbesindeki yuvasından belediye ekipleri tarafından ağ yardımıyla alındı.

Niksar Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Buztaş tarafından muayenesi yapılan yavru leyleğin sol bacağının kırık olduğu belirlendi. Leylek tedavi için Tokat Milli Parklar Doğu Koruma İl Müdürlüğü’ne gönderildi.



