Tokat'ta 20 milyonluk dolandırıcılığa eş zamanlı şafak operasyonu

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından, şüphelilerin galericilik mesleğini paravan olarak kullanarak araç alım-satımı bahanesiyle organize bir suç ağı kurdukları ve bu yöntemle onlarca kişiyi milyonlarca lira mağdur ettikleri ortaya çıkarıldı.

Delillerin toplanmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, 23 Haziran sabahı belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, biri susturuculu olmak üzere 4 adet ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda yaklaşık 400 mermi, yaklaşık 20 milyon lira tutarında borç senedi, yarım milyon liraya yakın nakit para, ziynet eşyaları ve çok sayıda suç dokümanı ele geçirildi.

Ayrıca dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı ve satışa hazır halde bekletildiği belirlenen 16 araca da el konularak yediemin otoparkına çekildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.