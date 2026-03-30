Tokat’ta kar duvarları yolu tünele çevirdi

Edinilen bilgilere göre, hafta sonunu yaylada geçirmek isteyen Rasim Oğuz, 28 Mart Cumartesi günü Taşlıca Yaylası’na doğru yola çıktı. Ancak bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yolunda kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü.

Oğuz’un cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, karla kaplı yolun iş makineleriyle açıldığı ve adeta tüneli andıran geçitlerin oluştuğu dikkat çekti.

Yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri, bölgedeki kış şartlarının sertliğini gözler önüne serdi. Görüntülerde, yolun iki yanında duvar gibi yükselen kar birikintileri arasında kalan yol dikkat çekti. Bölge sakinleri ise bu yıl kar yağışının önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu ifade etti.