Tokat'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı
30.03.2026 15:04
IHA
Tokat'ta motosiklet kazası.
Tokat'ta kavşakta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ile yolcu ağır yaralandı.
Kaza, Mahmutpaşa Mahallesi Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.E.D. yönetimindeki motosiklet, bulvar üzerindeki kavşakta D.Y. idaresindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Y.T.K. yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumumun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.