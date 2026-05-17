Tokat'ta sel riskini artıran köprü yıkılacak
17.05.2026 22:41
Tokat'ta suyun akışını daraltıp sel riskini artıran ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü'nün yıkım çalışmalarına başlandı.
Tokat kent merkezinde ulaşımda uzun yıllardır kullanılan ÇEDAŞ Kavşağı Köprüsü, özellikle yoğun yağış dönemlerinde Yeşilırmak'taki suyun akışını daralttığı ve olası sel riskini artırdığı gerekçesiyle teknik incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerin ardından köprünün taşkın sularının geçişini engellediği belirlenerek kaldırılması yönünde karar verildi. Alınan karar doğrultusunda, akşam saatlerinde bölgeye Tokat Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, köprünün yıkımına başladı.
Çalışmalar nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyardı.