TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

Seydikemer Belediyesi ve TOKİ işbirliğiyle ilçede yapımı tamamlanan 304 konut ve 8 iş yerinin anahtar teslim töreni, Menekşe Mahallesi TOKİ Konutları bahçesinde gerçekleştirildi.

Hak sahiplerine anahtarları protokol üyelerince verildi.

Törene, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, TOKİ Ege Bölge Müdürü Serdar Sezgin, hak sahipleri katıldı.

Belediye Başkanı Akdenizli de depreme dayanıklı yapısı, modern çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla vatandaşlar için güvenli bir yuva olacak projenin yalnızca bir bina topluluğu değil, Seydikemer'in geleceğinin, huzurunun ve refahının bir nişanesi olduğunu dile getirdi.