Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı

Palamut avcılığında uzun zamandır görülmeyen bir bolluk yaşanıyor.

Beylikdüzü Kavaklı’da hizmet veren Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı’nda emeklilere, engellilere, gazilere ve şehit yakınlarına iki gün boyunca ücretsiz palamut dağıtımı yapıldı.

Kişi başı 3 kilogram palamut dağıtılırken iki gün boyunca tonlarca palamut vatandaşlara ücretsiz verildi.

"30 YIL SONRA BÖYLE BİR BOLLUK YAŞIYORUZ"

Bu yıl palamut sezonunun son derece bereketli geçtiğini dile getiren balıkçı Kenan Balcı, yaşanan bolluğun uzun yıllardır görülmediğine dikkat çekti.

"Bu yıl ağımızı nereye atsak bol bol palamut yakaladık. Yaklaşık 30 yılın ardından böyle büyük bir palamut bolluğu yaşıyoruz." diye konuşan Balcı, Marmara’dan Karadeniz’e kadar palamut fışkırdığını sözlerine ekledi.

Balcı, "Biz de bu bereketi vatandaşlarımızla paylaşmak istedik." diyerek iki gün boyunca vatandaşlara kişi başı 3 kilogram palamutu ücretsiz dağıttıklarından bahsetti.

TANESİ 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Bolluktan dolayı palamut fiyatları dibi gördü.

Karadeniz'de kiloluk palamutların tanesi 50 liraya kadar gerilemişti. Uygun fiyatıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği palamut, balık tezgahlarının da en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.