Toplandığı mantar canından etti. Karaciğer için donör bulamadan yaşamını yitirdi

Mantar yine can aldı.

Nazilli'de ormandan topladığı mantarı tüketen 45 yaşındaki Nurcan Alp, bir süre sonra rahatsızlandı.

KARACİĞER NAKLİ İÇİN DONÖR BULAMADAN CAN VERDİ

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Alp’in, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğerinde ağır hasar oluştuğu belirlendi.

Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Durumunun ağırlaşması üzerine acil karaciğer nakline ihtiyaç duyuldu. Ailesi ve yakınları, uygun donör bulunabilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çok sayıda kişi donör bulunması için uğraştı.

doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nurcan Alp, günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün sabaha karşı kaybetti.

İki çocuk annesi Nurcan Alp’in cenazesinin ikindiden sonra İsabeyli Mahallesi’ndeki Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İsabeyli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.