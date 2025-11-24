Trabzon'da dolmuşçuların sıra kavgası kanlı bitti
24.11.2025 15:20
İHA
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde durakta çıkan kavgada tabancayla vurulan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Akçaabat Minibüs Durağı'nda sıra belirlemek için çekilen kura esnasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Levent Bayram (41), tabancayla vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.Ç. (57) ve oğlu H.Ç. (26) gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
