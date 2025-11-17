Trabzon'da 300 kiloluk domuz yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde gerçekleştirilen sürek avında biri 300 kilogram ağırlığında olmak üzere toplam 7 domuz avlandı.

Araklı ilçesinin Yeşilyurt Vadisi’nde av köpeklerinin desteğiyle düzenlenen sürek avında, yaklaşık 300 kg ağırlığındaki dev yaban domuzu etkisiz hale getirildi. Av ekibi sorumlusu Halil Hancı, yaptığı açıklamada, vatandaşların yaban domuzları konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

