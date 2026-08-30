Uzungöl’de sağanak dereyi taşırdı, yol kapandı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl ’ün yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, dere taşkını ve heyelana neden oldu. Turistik tesisler ile Karester Yaylası’na ulaşım sağlanan yol kapanırken, bazı tur araçları bölgede mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısının ardından bölgede etkisini artıran sağanak nedeniyle Koşon Deresi taştı. Uzungöl’ün Galoomad mevkisindeki yola taş ve toprak sürüklendi.

Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için DSİ ve belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik ve onarım çalışması başlattı. Yetkililer, yağışın etkisini sürdüreceğini belirterek turistleri ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.