Uzungöl’de sağanak dereyi taşırdı, yol kapandı
30.08.2026 15:56
Trabzon’un Çaykara Uzungöl
Trabzon’da Uzungöl’ün yüksek kesimlerinde sağanak nedeniyle dere taştı, heyelan meydana geldi. Turistik tesislere ulaşım sağlanan yol kapandı.
Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’ün yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, dere taşkını ve heyelana neden oldu. Turistik tesisler ile Karester Yaylası’na ulaşım sağlanan yol kapanırken, bazı tur araçları bölgede mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısının ardından bölgede etkisini artıran sağanak nedeniyle Koşon Deresi taştı. Uzungöl’ün Galoomad mevkisindeki yola taş ve toprak sürüklendi.
Ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için DSİ ve belediye ekipleri iş makineleriyle temizlik ve onarım çalışması başlattı. Yetkililer, yağışın etkisini sürdüreceğini belirterek turistleri ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YASAL UYARI
ÇAYKARA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ÇAYKARA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.