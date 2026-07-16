Arkadaşlarıyla birlikte Trabzon'da denize girmişti. İranlı işçi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz saat 12.30 sıralarında Of ilçesi Eskipazar mahallesi Çaykur Çay Fabrikası karşısında serinlemek için denize giren 3 kişi dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra İtfaiye, AFAD , Sahil Güvenlik ve Emniyet ekipleri gönderildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında Of'a mevsimlik çay işçisi olarak İran'dan geldikleri belirlenen Bahram (35) ve Zeynelabidin Doudkanlouymilan (33) ile Omid Rahmanidoudkanlou (33) sudan çıkartıldı.

3 kişi olay sonrası Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İranlı çay işçilerinden Bahram Doudkanlouymilan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.