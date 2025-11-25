Sınıfta fenalaşan 13 yaşındaki Baran yaşamını yitirdi
25.11.2025 15:10
İHA
Trabzon'un Of ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Baran Yazgan, sınıfta aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Trabzon'un Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı.
Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi.
Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.
YASAL UYARI
OF Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OF Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.