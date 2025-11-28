Tartıştığı arkadaşını öldürdü
28.11.2025 15:04
Erdinç Bal
DHA
Trabzon'un Of ilçesinde bir genç, tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı silahla vurup öldürdü.
Trabzon'da arkadaşlar arasındaki kavga kanlı bitti.
Olay, sabah saatlerinde Of ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Erdinç Bal'ın (27) köy evine giden 2 arkadaş arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K. (20), arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu.
Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
OF Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. OF Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.