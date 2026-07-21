Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık , itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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