Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı. 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
21.07.2026 15:30
1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Trabzon'da kontrolden çıkan kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza un Sürmene ilçesine bağlı Oylum mahallesinde meydana geldi.
Sürmene-Oylum karayolunda bir kamyonetin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan aşağıda bulunan fındık bahçesine yuvarlandı.
Kazada Hasan Aksayan hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 5 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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