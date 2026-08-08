50 milyon TL’lik para hareketi şüpheleri üzerine çekti. Dolandırıcılar yakalandı

Trabzon 'da kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK raporlarında yaklaşık 50 milyon TL’lik şüpheli para hareketi tespit edilirken, şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka görevlisi gibi davranarak vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemelerinde, şüphelilerin telefonla ulaştıkları vatandaşları çeşitli yöntemlerle yönlendirerek para transferi yaptırdığı belirlendi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL para hareketi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ekipler tarafından şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen ve ‘Call Center’ olarak kullanılan ikamet dahil 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve SIM kartın yanı sıra farklı kişilere ait kimlik belgeleri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.