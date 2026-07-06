Akrabaların silahlı kavgasında 1 kişi öldü

Trabzon 'un Düzköy ilçesine bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde P.G. ile akrabası E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.G, tabancayla ateş ederek akrabaları E.G, F.E. ve E.E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.E. ile E.E. ise olay yerindeki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından zanlı P.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.