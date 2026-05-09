Anne anahtarı içerde unuttu, 3 aylık bebek arabada kilitli kaldı
09.05.2026 09:13
Anne çalışmalar sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Trabzon'da bir kadın, otomobilinin içinde anahtarları unutunca kapılar otomatik kitlendi ve 3 aylık bebeği araçta mahsur kaldı.
Ortahisar'daki İncirlik Camisi önünde korku dolu anlar yaşandı.
Sürücü anne, kısa süreliğine aracından indiği sırada otomobilin anahtarını koltukta unuttu. Otomobilinin içinde anahtarını unutan anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle korku dolu anlar yaşadı.
Pusette bulunan 3 aylık bebeğin içeride kalmasıyla havasızlık ve sıcaklık nedeniyle bebeğin hayati tehlikesinin bulunmasından korkan anne, çevredeki esnaftan yardım istedi.
Bölgeye çağıran çilingirci, aracın kapılarını açmasıyla anne bebeğine kavuştu.
