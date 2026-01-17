Artık ne genç kızların çeyizinde ne de mutfaklarda yer alıyor. Satışları gün geçtikçe azaldı
Teknolojinin ve mutfak alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bakır kapların kullanımı, büyük ölçüde azaldı.
Eskiden evlerde bakır kapların yaygın olarak kullanıldığını, hatta çeyizlerde 50-60 parça bakır eşyanın yer aldığını hatırlatan kalaycılar, bugün çelik setlerin tercih edilmesinden dolayı işlerinin bitme noktasına geldiğini belirtiyor.
Trabzon'da 54 yıldır kalaycılık mesleğiyle uğraşan 65 yaşındaki Muzaffer Göle, günümüzde evlerde sadece kuymak tavalarının kullanıldığını hatırlatarak lokantalar sayesinde ayakta kalmaya çalıştıklarını söylüyor.
Bakır kaplarda pişen yemeklerin daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyleyen Göle, ‘’Çelik, krom ve alüminyum mutfak eşyalarının yaygınlaşması, bakıra büyük darbe vurdu. Eskiden büyüklerimiz bakır kullanırdı ancak yeni nesil pek tercih etmiyor'' dedi.
Göle, ‘’Eskiden mahalle aralarında kalaycı dükkanları bulunur, hatta seyyar kalaycılık yapanlar bile olurdu. Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz'' şeklinde konuştu. Göle, mesleğini severek yaptığını da sözlerine ekledi.
