Artık ne genç kızların çeyizinde ne de mutfaklarda yer alıyor. Satışları gün geçtikçe azaldı

Bakır kaplarda pişen yemeklerin daha lezzetli ve sağlıklı olduğunu söyleyen Göle, ‘’Çelik, krom ve alüminyum mutfak eşyalarının yaygınlaşması, bakıra büyük darbe vurdu. Eskiden büyüklerimiz bakır kullanırdı ancak yeni nesil pek tercih etmiyor'' dedi.

Göle, ‘’Eskiden mahalle aralarında kalaycı dükkanları bulunur, hatta seyyar kalaycılık yapanlar bile olurdu. Biz bu mesleğin son temsilcileriyiz'' şeklinde konuştu. Göle, mesleğini severek yaptığını da sözlerine ekledi.