Ateşe benzin döken genç ölümden döndü

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Yiğit Demir, çalıştığı iş yerinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşi harlamak istedi. İddiaya göre ateşin üzerine benzin döken Demir, bir anda parlayan alevlerin arasında kaldı.



Vücudunda yanıklar oluşan genç için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Yiğit Demir, Trabzon'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Daha sonra hastaneden taburcu edilen Demir'in tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi.