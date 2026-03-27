Ateşe benzin döken genç ölümden döndü
27.03.2026 17:38
Son Güncelleme: 27.03.2026 17:39
Yiğit Demir, bir anda parlayan alevlerin arasında kalarak yaralandı.
Trabzon'da ısınmak amacıyla yanan ateşe benzin döken genç, bir anda yükselen alevler sonucu yaralandı.
Trabzon'un Araklı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde Yiğit Demir, çalıştığı iş yerinde ısınmak amacıyla yaktığı ateşi harlamak istedi. İddiaya göre ateşin üzerine benzin döken Demir, bir anda parlayan alevlerin arasında kaldı.
Vücudunda yanıklar oluşan genç için çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Yiğit Demir, Trabzon'da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Daha sonra hastaneden taburcu edilen Demir'in tedavisinin evinde sürdüğü öğrenildi.
