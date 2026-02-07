Denizde erkek cesedi bulundu

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde denizden çıkarılan cesedin Mehmet Dayısı’na (20) ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dayısı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Pazarkapı Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

