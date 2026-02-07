Denizde erkek cesedi bulundu

07.02.2026 14:00

Ceset adli tıp kurumuna götürüldü.

Trabzon’da 20 yaşındaki Mehmet Dayısı, denizde ölü bulundu.

Pazarkapı Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 

 

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde denizden çıkarılan cesedin Mehmet Dayısı’na (20) ait olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Dayısı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

