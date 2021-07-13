Doğu Karadeniz için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 12:25
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı,
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batısı ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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