Doğu Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak

Haberler - Trabzon Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 16:56
Trabzon Haberleri - Anadolu Ajansı, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, bölgede de genellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, görüş mesafesinde azalmaya neden olması beklenen sis ve pusun, 8 Kasım akşam saatlerine kadar devam edeceği ve olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
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