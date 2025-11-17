Düğün yemeğinde zehirlenenler taburcu edildi
17.11.2025 12:27
AA
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde düğünde yedikleri yemekten zehirlenen 65 kişi, taburcu edildi.
Düğünde yedikleri yemek hastanelik etti.
İlçede dün akşam bir düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuran 65 kişinin tedavileri tamamlandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.
