Düğün yemeğinde zehirlenenler taburcu edildi

İlçede dün akşam bir düğünde ikram edilen yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle kentteki hastanelere başvuran 65 kişinin tedavileri tamamlandı.

