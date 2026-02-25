Göçükte toprak altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi’nde özel bir şirketin inşaat için yürüttüğü kazı çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz yönetimindeki iş makinesi toprak altında kaldı.



Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.



Ekiplerinin anında ve koordineli müdahalesiyle toprak altındaki iş makinesinde mahsur kalan Mustafa Karpuz bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.



Karpuz, kendisini sağ salim kurtaran ekiplere teşekkür etti. Göçüğün meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alındı.