Kestiği ağacın altında can verdi

30.11.2025 14:17

Kestiği ağacın altında can verdi
Anadolu Ajansı

Foto: Arşiv

AA

Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan adam, yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.

 

Taşlıyatak Yaylası mevkisinde Tahsin A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Hayatını kaybettiği belirlenen Tahsin A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.