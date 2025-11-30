Kestiği ağacın altında can verdi
30.11.2025 14:17
Foto: Arşiv
AA
Trabzon'da kestiği ağacın altında kalan adam, yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi öldü.
Taşlıyatak Yaylası mevkisinde Tahsin A'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Tahsin A'nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
YASAL UYARI
TRABZON Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TRABZON Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.